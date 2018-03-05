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В Челябинске штаб Навального закидали яйцами

Вчера, 22:37

Главный офис со штабом оппозиционера Навального в Челябинске оказался забросанным яйцами. Единомышленники политика-радикала готовят официальное заявление в полицию.

Сотрудники офиса, в котором расположен главный штаб активиста Навального рассказали, что в ночь на 4 марта неизвестные вандалы забросали двери здания яйцами в Челябинске. К их известию присоединились коллеги из Кургана, где также организован опорный пункт политика. Правда, в Кургане неизвестные вообще решили изощриться по полной программе. Они разрисовали стены офиса яркой краской надписями неординарного значения в адрес Барака Обамы, а также поставили унитаз возле центрального входа в штаб.

Внутри сантехнического аксессуара стояла палка с лоскутом материи, раскраска которой напоминала ассоциацию с флагом США. Представители партии оппозиционера Навального заявили, что готовы обратиться в полицию с официальным заявлением из-за проявления актов вандализма и хулиганства.


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