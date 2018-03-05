VistaNews.ru


Белгородец ударил ножом в сердце постояльца и сам вызвал медиков

Вчера, 21:12

Житель Белгорода нанес своему приятелю удар ножом в сердце, но потом вызвал пострадавшему скорую помощь. Причина такого неадекватного поведения произошла на фоне пьяной ссоры.

В одном из домов Белгорода конфликт между двумя мужчинами чуть было не закончился трагедией для одного из них. 5 марта 43-летний белгородец пребывал в доме вместе со своим постояльцем. Молодой человек некоторое время проживал в одном доме с его хозяином. Мужчины собрались за столом, изрядно выпили. В процессе застолья между ними произошла ссора. Агрессивный владелец жилплощади в нетрезвом состоянии выхватил нож и нанес удар своему приятелю. Удар пришелся в область сердца.

Поняв, что произошло, 47-летний житель Белгорода сразу вызвал карету скорой помощи. Приехавшие медики увезли пострадавшего в больницу. В настоящее время есть достоверная информация от медиков, что пострадавший живой. Злоумышленнику придется отвечать согласно законодательству РФ за противоправный поступок. 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.