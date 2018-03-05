Белгородец ударил ножом в сердце постояльца и сам вызвал медиков

Вчера, 21:12

Житель Белгорода нанес своему приятелю удар ножом в сердце, но потом вызвал пострадавшему скорую помощь. Причина такого неадекватного поведения произошла на фоне пьяной ссоры.

В одном из домов Белгорода конфликт между двумя мужчинами чуть было не закончился трагедией для одного из них. 5 марта 43-летний белгородец пребывал в доме вместе со своим постояльцем. Молодой человек некоторое время проживал в одном доме с его хозяином. Мужчины собрались за столом, изрядно выпили. В процессе застолья между ними произошла ссора. Агрессивный владелец жилплощади в нетрезвом состоянии выхватил нож и нанес удар своему приятелю. Удар пришелся в область сердца.

Поняв, что произошло, 47-летний житель Белгорода сразу вызвал карету скорой помощи. Приехавшие медики увезли пострадавшего в больницу. В настоящее время есть достоверная информация от медиков, что пострадавший живой. Злоумышленнику придется отвечать согласно законодательству РФ за противоправный поступок.