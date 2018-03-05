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На напавшего на Собчак в Москве мужчину заведено административное дело

Вчера, 21:04

 Сотрудники полиции возбудили административное дело относительно противоправного поступка, который был совершен против Ксении Собчак. Мужчина подозревается в мелком хулиганстве.

В настоящее время мужчина, который плеснул водой в лицо кандидату на пост президента России Ксении Собчак, задержан сотрудниками полиции Москвы. Относительно него возбуждено административное дело и его действия расцениваются, как мелкое хулиганство. 4 марта в районе дома № 40 на Ленинградском проспекте в Москве мужчина плеснул водой просто в лицо Собчак.

Представители правопорядка столицы зафиксировали данный акт действий и проводят разбирательство. Согласно санкции КоАП РФ, если вина задержанного будет подтверждена, ему грозит материальное взыскание или даже заключение. Но окончательную точку в разбирательстве поставит суд Москвы, куда сотрудники МВД передадут материалы дела.


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