На напавшего на Собчак в Москве мужчину заведено административное дело

Вчера, 21:04

Сотрудники полиции возбудили административное дело относительно противоправного поступка, который был совершен против Ксении Собчак. Мужчина подозревается в мелком хулиганстве.

В настоящее время мужчина, который плеснул водой в лицо кандидату на пост президента России Ксении Собчак, задержан сотрудниками полиции Москвы. Относительно него возбуждено административное дело и его действия расцениваются, как мелкое хулиганство. 4 марта в районе дома № 40 на Ленинградском проспекте в Москве мужчина плеснул водой просто в лицо Собчак.

Представители правопорядка столицы зафиксировали данный акт действий и проводят разбирательство. Согласно санкции КоАП РФ, если вина задержанного будет подтверждена, ему грозит материальное взыскание или даже заключение. Но окончательную точку в разбирательстве поставит суд Москвы, куда сотрудники МВД передадут материалы дела.