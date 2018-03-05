В Омске во время чистки снега с крыши «Меги» упал и разбился работник

Вчера, 20:35

Недавно, 3 марта, в Омске во время чистки снега с крыши торгового комплекса «Мега» упал и разбился 43-летний работник. Известно, что мужчине диагностировали различные переломы, травмы бедра и груди. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что происшествие случилось в субботу около 13:00. Тогда разнорабочий залез на 7-метровую лестницу и стал чистить снег с крыши торгового комплекса «Мега». Однако ему сделать это благополучно не удалось – мужчина упал и разбился.

Максим Стуканов, который является главным врачом Станции скорой медицинской помощи сообщает, что на вызов приехала реанимационная бригада. Пострадавший был на парковке перед «Мегой». Он пожаловался, что у него сломано бедро и другие травмы. В итоге разнорабочего госпитализировали в БСПМ-1 со «скелетными травмами».

Пресс-служба местного министерства здравоохранения уточняет, что у мужчины медики обнаружили закрытую травму груди и таза, переломы, ушибы груди, вывих плеча и шоковое состояние первой степени. В данный момент он находится в очень тяжёлом состоянии.

Омские правоохранители уже начали проверять торговый комплекс и работодателя пострадавшего. Они хотят выяснить, соблюдают рабочие правила безопасности и страховки во время выполнения работ, или же нет.