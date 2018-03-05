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В Новосибирске женщина во время прогулки провалилась в колодец

Вчера, 20:18

В Октябрьском районе Новосибирска молодая девушка во время прогулки по парку провалилась в открытый колодец. Как известно, в результате инцидента она травм не получила и отделалась лишь испугом, несмотря на то, что девушка упала прямо на спину. Информацию о происшествии сообщает сама потерпевшая в социальных сетях.

Как указывается в посте в одном из новосибирских пабликов, данный случай произошёл вчера, 4 марта. Девушка прогуливалась с парнем неподалёку от планетария. Они увидели в один момент тропинку и решили срезать по ней. В какой-то момент молодой человек пошёл на лево, а девушка на право. Затем пострадавшая и сама не заметила, как упала на спину в открытый колодец.

Девушка отделалась лишь испугом, но это благодаря тому, что в яме не было арматуры и мусора со стройки. Помогли вылезти из колодца пострадавшей тренирующиеся неподалёку альпинисты, которых и позвал парень. По словам пострадавшей, колодец открытый и до сих пор.


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