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В Клепивском районе под Рязанью на трассе замечена стая диких кабанов

Вчера, 19:55

Вдоль автомагистрали под Рязанью, в районе села Требухино, замечена стая диких кабанов, которые двигались в неизвестном направлении. Пользователи соцсетей обеспокоены, что животные голодны и могут представлять опасность.

В Клепивском районе вдоль автомобильной магистрали под Рязанью была замечена стая диких кабанов. Животные гребли по снегу, было видно, что она растеряны. На просторах социальной сети стали появляться видео и фотоматериалы, которые подтверждают этот факт. Многие пользователи обеспокоены, что дикие кабаны голодны и ищут себе пищу.

Ведь вблизи расположено село Требухино, и дикие кабаны могут посетить мирное население. А голод вполне способен толкнуть зверя на достаточно неадекватные поступки. Предположено, несколько особей бродячих кабанов могут свидетельствовать о том, что это один выводок, который остался без матери. На фото видно, что все особи молодые.


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