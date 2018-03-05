VistaNews.ru


Любитель спортивной ходьбы в Киришах умер во время очередной тренировки

Вчера, 19:42

Поклонник спортивной ходьбы из Киришей внезапно умер в процессе очередной тренировки. СК Ленобласти намерен провести спецпроверку трагедии.

По оперативным данным СУ СК региона стало известно, что 4 марта в населенном пункте Кириши Ленобласти произошло трагическое событие. 79-летний житель поселка скончался просто на улице. Приехавшие медики лишь установили факт смерти. Следователям СК Ленобласти предстоит провести спецпроверку по случаю внезапной гибели жителя Киришей.

4 марта мужчина отправился на очередную пешую прогулку со своей женой. Оперативники установили, что уже длительное время пенсионер вел активный образ жизни, занимался спортивной ходьбой. В процессе прогулки мужчине стало плохо. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачи уже не смогли ничего сделать, так как пациент скончался на улице.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.