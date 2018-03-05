Любитель спортивной ходьбы в Киришах умер во время очередной тренировки

Вчера, 19:42

Поклонник спортивной ходьбы из Киришей внезапно умер в процессе очередной тренировки. СК Ленобласти намерен провести спецпроверку трагедии.

По оперативным данным СУ СК региона стало известно, что 4 марта в населенном пункте Кириши Ленобласти произошло трагическое событие. 79-летний житель поселка скончался просто на улице. Приехавшие медики лишь установили факт смерти. Следователям СК Ленобласти предстоит провести спецпроверку по случаю внезапной гибели жителя Киришей.

4 марта мужчина отправился на очередную пешую прогулку со своей женой. Оперативники установили, что уже длительное время пенсионер вел активный образ жизни, занимался спортивной ходьбой. В процессе прогулки мужчине стало плохо. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачи уже не смогли ничего сделать, так как пациент скончался на улице.