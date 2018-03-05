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В Уфе горящий электропоезд потушили железнодорожники

Вчера, 19:22

В Уфе на станции Дема загорелся электропоезд, который железнодорожникам самостоятельно удалось потушить снегом.

Сегодня утром в Уфе на железнодорожной станции Дема загорелся локомотив. Около 9:50 в диспетчерскую службы МЧС поступило сообщение о задымлении в кабине машиниста электропоезда, который двигался на буксире. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения из 22 отряда ФПС по РБ. К тому моменту, как они приехали, работники поезда уже самостоятельно потушили возгорание, закидывая в разбитое окно кабины снег при помощи совковых лопат. Сотрудники экстренных служб провели контрольную проливку в месте возникновения пожара.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сейчас специалисты пытаются установить точные причины возникновения возгорания и оценить размер причиненного ущерба.


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