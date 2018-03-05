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В Черкесске с пятого этажа выпал ребенок

Вчера, 18:47

В Черкесске из открытого окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок, который остался в комнате без присмотра.

В столице Карачаево-Черкесии 4 марта ребенок 2016 года рождения, оставшись один в комнате без присмотра взрослых, смог с кровати забраться на подоконник, затем толкнул окно и выпал из него. Квартира, где проживал пострадавший малыш со своими родителями, расположена на 5-м этаже.

С тяжелыми травмами ребенок был доставлен в республиканскую клиническую больницу, где его госпитализировали. Врачи все еще борются за его жизнь, а состояние пострадавшего расценивают как стабильно тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и разбираются во всех обстоятельствах данной трагедии.


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