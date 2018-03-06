Житель Кургана нашел странную могилу на берегу Тобола

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На берегу Тобола обнаружена странная могила в пределах города Курган. Об этом в полиции рассказал один из жителей, который отправился утром гулять с собакой.

Утром 5 марта один из обитателей Кургана сообщил сотрудникам местной полиции, что нашел странную могила в районе побережья Тобола. Первой внимание на странный холм обратила собака, с которой мужчина пошел на прогулку. Пес рванулся к припорошенному снегом возвышению и начал разгребать снег лапами. Но окончательно этот процесс собаке не удалось завершить, так как земельный покров был мерзлый. Мужчина подчеркнул, что по состоянию все напоминало человеческое захоронение: параметры могилы были очень похожи на те, что обычно на кладбище.

Также видно было, что земля набросана недавно, так как могила немного успела просесть. А тот факт, что место безлюдное, кругом кусты и запустения – насторожили курганца. Рядом в зарослях он видел нечто похожее на лопату и рукавицы.