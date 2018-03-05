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В Свердловской области три человека пропали на заброшенной шахте

Сегодня, 16:42

В Свердловской области на заброшенной шахте пропали трое мужчин. Такую информацию распространили специалисты МЧС области.

Специалисты ГУ МЧС в Свердловской области занимаются поисками мужчин, которые опустились под землю в заброшенной шахте в Североуральске и на данный момент не поднялись на поверхность. Сообщается, что информация о данном происшествии поступила от местных жителей.

В мэрии Североуральска подтвердили данный факт. Известно, что в администрации города создана специальная комиссия под руководством заместителя главы администрации Владимира Паслера, которая занимается расследованием причин нахождения людей в заброшенной шахте.

Сообщается, что в поисковых работах принимают участие 12 горноспасателей и 7 представителей бокситового рудника. Сейчас все люди, которые задействованы в поисковых работах, находятся под землей, но результатов поиски пока не дали. Предполагается, что пропавшие мужчины проникли на территорию шахты с целью незаконного обогащения – сбора лома металла.


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