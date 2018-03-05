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В Чебоксарах психически нездоровый мужчина резал людей

Сегодня, 16:29

В Чебоксарах правоохранители «по горячим следам» задержали злоумышленника, который без всякой причины резал ножом людей. Злоумышленником оказался местный житель, состоящий на учете в психиатрическом диспансере.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, в столице Чувашии воскресным вечером к курящему на лестничной клетке жильцу многоквартирного дома подошел неизвестный мужчина в очках, не говоря ни слова, вытащил из камуфлированной куртки нож и ударил им жильца в живот, после чего удалился. Пострадавшему удалось добраться до квартиры и вызвать скорую помощь.

Оперативные сотрудники, внимательно изучив записи камеры видеонаблюдения и опросив соседей, установили личность и место жительство подозреваемого. Им оказался психически нездоровый 47-летний местный житель, периодически проходящий лечение в психиатрическом диспансере. В ходе расследования выяснилось, что некоторое время назад задержанный совершил аналогичное нападение на таксиста, ранив его в руку. Экспертиза покажет степень вменяемости злоумышленника.


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