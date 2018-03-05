В Подмосковье младенец насмерть замерз в коляске

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В Подмосковье позавчера произошел трагический случай. Пока жительница Некрасовского развлекалась и пьянствовала в строительной бытовке со своим знакомым, ее ребенок, оставленный в коляске, замерз насмерть.

По информации коммуникационного отдела областного МВД, мать, ранее лишенная родительских прав на шестерых детей, пошла с оставшимся на ее попечении младенцем к своему другу на свидание. Встреча происходила в строительной бытовке. Ребенок в коляске оставался на улице, пока женщина пьянствовала и развлекалась с дружком. Когда глубокой ночью собутыльники вспомнили о малыше, он уже не дышал.

Начато досудебное расследование, которое должно выяснить множество вопросов. Главный из них, почему органы опеки оставили матери малыша, лишив ее родительских прав на шестерых детей. Соседи рассказывали, что женщина не обращает внимания на ребенка. Безработная гражданка жила случайными заработками, пропивая каждую копейку. Об этом было известно и социальным работникам.