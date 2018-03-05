В Калининградской области товарищ пытались спасти тонущего 6-летнего мальчика

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В Калининградской области утонул 6-летний мальчик. Спасатели рассказали, что ученик 11 класса пытался спасти его.

В Гвардейске (Калининградская область) вчера, 4 марта в реке Прегола утонул 6-летний мальчик. Спасатели сообщают, что паренек провалился под лед, спасти его пытались учащийся 11 класса.

Стало известно, что трое мальчиков играли на льду вблизи промоины. В результате активных действий детей и из-за тонкого льда один из мальчиков оказался в воде. Дети пытались спасти своего товарища, на помощь позвали даже проходящего мимо парня, который оказался учеником 11 класса одной из местных школ, но их усилия оказались безрезультатными.

Теперь поисками утонувшего занимаются спасатели МЧС, которые начали свою работу еще в воскресенье. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые проверки. На сегодняшний день тело мальчика не обнаружено, поиски продолжаются. Известно, что в данном месте реки сильное течение, которое и могло отнести тело на большое расстояние.

Напомним, что 18 февраля в этой же реке уже утонула пятилетняя девочка, а еще раньше – восьмилетний мальчик. В каждом из случаев дети самовольно отправились играть на лед без присмотра взрослых.