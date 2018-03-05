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В ДНР под обстрел ВСУ попал депутат Госдумы Журавлёв

Сегодня, 14:22

Алексей Журавлёв, являющийся депутатом Госдумы, при посещении ДНР попал под обстрел ВСУ. Со слов нардепа, для этого украинские силовики применяли тяжёлые миномёты.

Журавлёв проинформировал, что целью их поездки была проверка соблюдения объявленного перемирия в зоне конфликта. Для этого он прибыл в зону, где располагается батальон «Пятнашка».

Сразу после этого начался обстрел. Со стороны ВСУ начали лететь мины миномёты. Один из автомобилей в результате этого был выведен из строя. После этого нардеп принял решение покинуть опасное место.

Пострадал ли он при обстреле сам или сопровождающие его лица, пока не известно.

Самым неприятным в данном случае является то, что с ночи сегодняшнего дня стороны конфликта на Донбассе заявили об «абсолютном перемирии».


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