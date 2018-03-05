В Челябинске неизвестные разбили минивэн группы «АнимациЯ»

Сегодня, 13:08

Рок-группа «Анимация» сейчас даёт гастроли на востоке России. В Челябинске неизвестные разбили стекло минивэна музыкантов и похитили оттуда весьма специфические вещи.

При посещении третьего города своего тура группа столкнулась с неприятностью. Неизвестные разбили в их транспорте два стекла. При этом они не постеснялись повредить плёнку, на которой были изображены участники коллектива.

Сообщение об этом сделал Константин Кулясов, возглавляющий рок-группу. Он проинформировал, что у артистов были похищены из машины личные вещи. В числе них такие, как носки и трусы рокеров.

Лидер группы сказал, что в полицию они по данному факту обращаться не стали. В то же время челябинские правоохранители уже начали проверку инцидента, произошедшего с авто группы, припаркованным на улице Ворошилова.

Кулясов рассказал журналистам, что поменять разбитое стекло не удалось. Пробоину просто заклеили плёнкой, которая уже показала, что может выдерживать минус 24 градуса.

Лидер коллектива высказал надежду, что данная неприятность не станет препятствием для дальнейшего тура.

Сегодня их автомобиль уже смог доехать до Омска. Следующим городом, куда прибудет «АнимациЯ», станет Новосибирск. Дальнейшие концерты пройдут Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске.