В Петербурге мужчина умер возле туалета в гипермаркете

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Мужчина умер прямо возле туалета в гипермаркете. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге.

Сегодня 5 марта в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга, который расположен в Адмиральском районе, умер мужчина. Его тело было обнаружено возле туалетов одним из сотрудников торгового центра.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что трагедия произошла в гипермаркете «Лента», который расположен на Обводном канале около 01:13. По предварительным данным, пострадавшему около 50 лет, мужчина темноволосый и был одет во все черное. Известно, что на правом боку у умершего выбита татуировка с изображением церкви и облака. Мужчина носил бороду. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

На данный момент устанавливается личность человека. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто имеет какую-либо информацию о данном человеке, сообщить ее в полицию. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти, после чего полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела.