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В Тюмени в руку женщины незаметно вошла 5-сантиметровая игла

Сегодня, 12:26

Как проинформировали в ОКБ №2, в Тюмени в руку женщины незаметно вошла швейная игла длиной в пять сантиметров. Предмет несколько часов мигрировал по мышцам, операцию провел травматолог-ортопед Серей Кутиков.

По словам пострадавшей, она развешивала картины и не заметила, как в запястье правой руки вошла 5-сантиметровая иголка от швейной машинки. Единственное, что ощутила гражданка, так это легкий укол, но сам предмет она не видела. Она обратилась за помощью в больницу, где ей провели операцию с использованием электронно-оптического преобразователя.

Хирургическим вмешательством руководил Сергей Кутиков, который сделал 2-сантиметровый надрез в нужном месте. Это позволило изъять иглу из руки женщины оперативно и без труда. Отмечается, что иголка мигрировала по руке пострадавшей при малейшем движении, это представляло серьезную опасность.


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