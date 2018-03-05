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В Ульяновске спасатели освободили застрявшую в диване девушку

Сегодня, 12:15

В Ульяновске произошло курьезное происшествие, потребовавшее вмешательства спасателей. Сотрудники МЧС освободили девушку, руку которой зажало в диване. Помощь медиков не понадобилась.

Вчера в Ульяновске 23-летняя местная жительница сделала в одном из мебельных магазинов дорогостоящую покупку, а именно приобрела новый диван. Девушка не стала прибегать к помощи специалистов и решила самостоятельно собрать ложе. Во время сборки случилось непредвиденное, рука девушки намертво застряла между деталями конструкции. Потерпевшей удалось дотянуться до телефона и позвонить в службу спасения.

Спасатели приехали на место происшествия вовремя, потому что рука уже начала синеть. Сотрудники МЧС вновь разобрали диван на составные части и спасли «умелицу». Помощь медиков не потребовалась. Через некоторое время кровообращение восстановилось. Девушка напоила спасателей чаем и, скорее всего, вызвала специалистов для сборки дивана.


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