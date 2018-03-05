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В Петербурге обнаружили тело раздетой и замерзшей девушки

Сегодня, 12:06

В Санкт-Петербурге жители дома по проспекту Солидарности сегодня утром обнаружили на скамейке возле подъезда тело полуодетой девушки. Приехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что 27-летняя женщина умерла от переохлаждения. Задержан подозреваемый, выгнавший ее на мороз.

Оперативным сотрудникам не понадобилось много времени, чтобы восстановить картину произошедшего. Свидетели показали, что молодая женщина сожительствовала с 30-летним гражданином Украины, который арендовал квартиру в этом доме. Как выяснилось впоследствии, пара в воскресенье вечером распивала спиртные напитки, о чем свидетельствовали пустые бутылки из-под алкоголя.

Во время застолья пара сильно поссорилась. 30-летний мужчина, не дав сожительнице одеться, вытолкал ее из квартиры в футболке, джинсах и носках. По всей вероятности, женщина присела на скамейку возле подъезда, уснула и замерзла. Подозреваемый задержан для выяснения всех обстоятельств дела. В сообщении говорится, что у пострадавшей был несовершеннолетний ребенок.


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