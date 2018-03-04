В Тюмени горела знаменитая круглая баня

Вчера, 23:35

Сегодня вечером загорелось здание «Ленинской бани», которая расположена в Тюмени на улице Ленина. На данный момент пожар уже удалось ликвидировать сотрудникам МЧС.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС области, вызов поступил в 19:17, группа пожарных выехала на место происшествия через несколько минут. Стихию ликвидировали 15 человек, используя 4 единицы специальной техники.

Как оказалось, в помещении известного памятника архитектуры загорелась мебель, а далее огонь перешел на внутреннюю отделку пристройки здания. Подробности происшествия выясняются. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Стоит отметить, что «Ленинская баня» - памятник, построенный по проекту архитектора Александра Никольского в первой половине 1931-го в стиле конструктивизма.