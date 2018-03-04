VistaNews.ru


В Тюмени горела знаменитая круглая баня

Вчера, 23:35

Сегодня вечером загорелось здание «Ленинской бани», которая расположена в Тюмени на улице Ленина. На данный момент пожар уже удалось ликвидировать сотрудникам МЧС.

 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС области, вызов поступил в 19:17, группа пожарных выехала на место происшествия через несколько минут. Стихию ликвидировали 15 человек, используя 4 единицы специальной техники.

Как оказалось, в помещении известного памятника архитектуры загорелась мебель, а далее огонь перешел на внутреннюю отделку пристройки здания. Подробности происшествия выясняются. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Стоит отметить, что «Ленинская баня» - памятник, построенный по проекту архитектора Александра Никольского в первой половине 1931-го в стиле конструктивизма.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.