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МВД начало проверку по случаю нападения на Собчак

Вчера, 23:39

Как сообщают российские СМИ, МВД начало вести проверку по случаю нападения на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак.

После того, как Собчак облили водой, она обратилась в органы. В связи с заявлением, в МВД приступили к проверке факта нападения.

Нападавшего задержали и установили его личность. Мужчина был направлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что Ксения Собчак на своей странице в Instagram сообщила, что никто ее не толкал, упала девушка сама. Также, в отличие от оппонентки, Жириновский не заявлял в полицию, когда она плеснула воду на него.


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