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Полицейский в Орске вынес на руках двух детей из горящего дома

Вчера, 23:07

Полицейский из Орска спас двух детей из горящего помещения. Об этом рассказали в МВД России.

Как стало известно, старший лейтенант смог вынести из огня двух девочек, 2 и 4 лет, когда узнал, что маленькие дети все еще находятся в здании. Первоначально он вынес младшую девочку, а после сотрудник полиции посчитал, что ребенок мог затаиться за мебелью. Пригнувшись к полу, он принялся оперативно изучать пылающее огнем помещение. В результате ему удалось обнаружить четырехлетнюю девочку и отдать ее матери, выйдя из дома.

Далее он снова вернулся обратно, дабы вынести детям зимнюю одежду. В МЧС считают, что причиной возгорания может стать поломка электрического оборудования. На место инцидента выезжала бригада скорой помощи, в данное время жизням детей угрозы нет.


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