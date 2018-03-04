В новом гастропабе в ТЦ "Премьер" в Рязани нашли тараканов

Вчера, 22:36

В гастропабе «Невиновных нет» в ТЦ «Премьер» нашли тараканов. Теперь с насекомыми борются работники заведения.

Администраторы паба «Невиновных нет» в рязанском торговом центре «Премьер» прокомментировали ситуацию с тараканами, которые совсем недавно появились на кухне заведения общественного питания. По их словам, кафе располагается на фудкоте, возле остальных баров и пабов Сотрудники «Невиновных нет» всеми силами пытаются вывести вредоносных насекомых и проводят дезинфекцию до позднего вечера.

О наличии в кафе тараканов рассказали посетители. Они же сообщают, что руководители паба заявили им, что не имеют к проблеме никакого отношения, так и не извинившись перед ними.