VistaNews.ru


В новом гастропабе в ТЦ "Премьер" в Рязани нашли тараканов

Вчера, 22:36

В гастропабе «Невиновных нет» в ТЦ «Премьер» нашли тараканов. Теперь с насекомыми борются работники заведения.

Администраторы паба «Невиновных нет» в рязанском торговом центре «Премьер» прокомментировали ситуацию с тараканами, которые совсем недавно появились на кухне заведения общественного питания. По их словам, кафе располагается на фудкоте, возле остальных баров и пабов Сотрудники «Невиновных нет» всеми силами пытаются вывести вредоносных насекомых и проводят дезинфекцию до позднего вечера.

О наличии в кафе тараканов рассказали посетители. Они же сообщают, что руководители паба заявили им, что не имеют к проблеме никакого отношения, так и не извинившись перед ними.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.