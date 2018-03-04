Пьяный водитель попытался удрать от ГИБДД в Лесосибирске

Вчера, 21:58

В Лесосибирске пьяный водитель на иномарке попытался оторваться в погоне от преследовавших его полицейских. Об этом сообщают региональные издания.

Минувшей ночью в Лесосибирске дежурные инспекторы заметили автомобиль, создававший аварийные ситуации на проезжей части. Машина, как сообщается, виляла по дороге. Правоохранители потребовали, чтобы водитель остановил движение, но тот проигнорировал сигнал, лишь прибавив газу. Погнавшись за нарушителем, полицейские удивились, как оппонент умудряется включать поворотники.

Водитель вскоре остановился и сдался ГИБДД. Им оказался ранее судимый молодой человек, два года назад его останавливали в пьяном состоянии, когда он управлял транспортом и лишали прав на три года. Теперь ему светит новый срок.