В маршрутке Краснодара четыре человека избили пассажира

Вчера, 21:41

В одной из маршруток Краснодара четверо пьяных хулиганов избили одного парня. Полиция занимается расследованием инцидента.

Согласно данным местных СМИ, сегодня не все люди смогли попасть в салон маршрутки, которая находилась на остановке на улице Московской. Отчего граждане устроили потасовку, достоверных сведений нет. Свидетели произошедшего запечатлели инцидент на видео. На кадрах можно увидеть, как в забитом пассажирам общественном транспорте возникла драка. Возле входных дверей двое мужчин, нетрезвых с виду, принялись бить парня, который находился внутри маршрутки. Конфликт оказался недолгим, так как транспорт тронулся и хулиганы остались на улице.

Полиция проводит проверку случившегося. Пострадавший пока не заявлял об избиении.