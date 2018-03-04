Житель Барнаула сделал предложение девушке под дулом автомата

Вчера, 20:29

В Барнауле местный житель решил разыграть свою возлюбленную, чтобы оригинальным образом попросить её выйти за него замуж. Молодой человек устроил целое представление с автоматчиками, которые устроили паре обыск среди бела дня.

Друзья парня сняли данный процесс на камеру и выложили в сеть. На опубликованных кадрах видно, как главного героя и его девушку окружают вооружённые люди в масках. Последние требуют от молодых людей выложить содержимое карманов и сумок на капот расположенного поблизости автомобиля. Среди личных вещей жертва розыгрыша находит странный пакет, который, как она утверждает, ей не принадлежит. Заглянув внутрь, девушка обнаружила, что там лежит коробка с обручальным кольцом. После этого молодой человек признаётся ей в любви и просит стать его женой. Очевидцы утверждают, что перепуганная героиня ролика ответила на предложение согласием.

Ранее мы писали, что в Смоленске курсант сделал предложение девушке на автовышке. Молодой человек решил попросить руки и сердца возлюбленной оригинальным образом.