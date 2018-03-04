VistaNews.ru


В Якутии двое детей погибли от отравления угарным газом

Вчера, 20:13

В якутском селе Хаптагай семья отравилась угарным газом, двое детей 10-ти и 14-ти лет погибли на месте. Мать и 8-летнего мальчика госпитализировали.

Накануне отец уехал с товарищем на рыбалку. Друг хозяина оставил в гараже заведенный автомобиль на случай понижения температуры воздуха до –5 градусов.

После прогрева машины двигатель должен был отключиться автоматически, но этого не произошло. Выхлопные газы попали в дом, который находится рядом с гаражом.

Отец семьи после возвращения с рыбалки обнаружил тела жены и троих детей. Двое старших детей умерли на месте, а жену и младшего сына доставили в больницу в тяжелом состоянии. Предполагается, что все четверо задохнулись во сне.

Следствие сообщает, что дверь дома была заперта изнутри. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.