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В Рязани пьяный отец потерял ребёнка на улице и отправился спать

Вчера, 19:22

В Рязани полиция начала проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и возможного оставления в опасности малолетнего ребёнка. Установлено, что местный житель, будучи пьяным, бросил маленькую дочь на улице на морозе, а сам отправился домой спать.

Мать и отец девочки, как выяснилось, живут раздельно. В эти выходные мужчина взял ребёнка у супруги, но вместо того, чтобы провести время с дочерью, изрядно напился. Впоследствии, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения горожанин забыл малышку на улице, а сам направился домой. Проснувшись ночью, он вспомнил про ребёнка, но не смог его найти самостоятельно и решил вернуться домой и продолжить отдых. К счастью, девочку полиции передали небезразличные прохожие. Несмотря на серьёзный шок и волнение, ребёнок смог назвать имена родителей, поэтому установить место жительства отца правоохранителям удалось достаточно быстро. На утро полицейские уже навестили мужчину. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Крыму четырехлетняя девочка заблудилась в лесу.


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