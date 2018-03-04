VistaNews.ru


В Геленджике горит ангар с вторсырьём

Вчера, 19:01

Хозяйственный ангар, в котором хранилось вторсырьё, загорелся в Геленджике. Пожарные пытаются затушить пламя, однако до сих пор им это не удалось сделать.

Инцидент произошёл на улице Тельмана. Источники в экстренных службах отмечают, что площадь охваченной огнём территории составляет 600 метров квадратных. По предварительной информации, никто в результате пожара не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания пока не известны. Угрозы для ближайших построек, по данным спасателей, нет.

Ранее мы писали, что в Пятигорске загорелся киоск с шаурмой. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.