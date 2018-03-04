В Геленджике горит ангар с вторсырьём

Вчера, 19:01

Хозяйственный ангар, в котором хранилось вторсырьё, загорелся в Геленджике. Пожарные пытаются затушить пламя, однако до сих пор им это не удалось сделать.

Инцидент произошёл на улице Тельмана. Источники в экстренных службах отмечают, что площадь охваченной огнём территории составляет 600 метров квадратных. По предварительной информации, никто в результате пожара не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания пока не известны. Угрозы для ближайших построек, по данным спасателей, нет.

Ранее мы писали, что в Пятигорске загорелся киоск с шаурмой. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.