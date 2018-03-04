В квартире Анастасии Макеевой произошел потоп

Вчера, 18:55

В воскресную ночь произошло ЧП в квартире актрисы Анастасии Макеевой. На крыше дома, в котором проживает девушка, прорвало трубу и ее затопило.

Когда Анастасия обнаружила случившееся, в квартире уже было много воды. Как говорит актриса, вода стекала и по стенам и собралась на полу.

Большое количество домашних питомцев забрались на кровать к девушке, чтобы спастись от наводнения.

Хозяйка квартиры признается, что сильно испугалась и растерялась, потому что не ожидала такого приключения посреди ночи. К счастью, две девушки, живущие по соседству, смогли прийти на помощь Макеевой и устранить последствия потопа.

В целях безопасности обесточить помещение все же пришлось. Вследствие этого, рыбки актрисы остались без кислорода, и их пришлось приютить у друзей.

Известно, что ранее Макеева сообщала о покупке новой квартиры, куда она собирается вскоре перебраться. Этот шаг станет началом новой жизни.