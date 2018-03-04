VistaNews.ru


В квартире Анастасии Макеевой произошел потоп

Вчера, 18:55

В воскресную ночь произошло ЧП в квартире актрисы Анастасии Макеевой. На крыше дома, в котором проживает девушка, прорвало трубу и ее затопило.

Когда Анастасия обнаружила случившееся, в квартире уже было много воды. Как говорит актриса, вода стекала и по стенам и собралась на полу.

Большое количество домашних питомцев забрались на кровать к девушке, чтобы спастись от наводнения.

Хозяйка квартиры признается, что сильно испугалась и растерялась, потому что не ожидала такого приключения посреди ночи. К счастью, две девушки, живущие по соседству, смогли прийти на помощь Макеевой и устранить последствия потопа.

В целях безопасности обесточить помещение все же пришлось. Вследствие этого, рыбки актрисы остались без кислорода, и их пришлось приютить у друзей.

Известно, что ранее Макеева сообщала о покупке новой квартиры, куда она собирается вскоре перебраться. Этот шаг станет началом новой жизни.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.