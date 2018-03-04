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Напавший на Собчак мужчина задержан

Вчера, 18:53

Мужчина, накануне плеснувший водой в лицо кандидатке в лидеры РФ Ксении Собчак, уже задержан. Его личность установлена.

Об этом сообщает столичное отделение МВД.

Исходя из обнародованных сведений, нападение случилось на Ленинградском проспекте рядом с домом №40. Там неизвестный плеснул в лицо Собчак водой.

Сейчас нападавшего уже удалось оперативно разыскать и он доставлен в полицейское отделение.

Фамилия напавшего на кандидатку в российские президенты пока не разглашается.

В то же время, сама Собчак, ещё до оглашения результатов следствия, сообщила, что на неё совершают покушения люди из партии Жириновского. 

Ранее СМИ сообщали, что нападавшим на Собчак был, вероятно, мужчина, являющийся помощником Алексея Шапошникова, возглавляющего Мосгордуму. Позднее данная информация не нашла своего подтверждения.

Собчак проинформировала, что её «холодный душ» сопровождался словами, что это является ответом «за Жириновского», которого та облила водой, когда проводились предвыборные дебаты.

Некоторые источники сообщают, что нападавшим был Алан Дзуцев. Правоохранители данную информацию пока не подтверждают, информируя лишь о том, что личность нападавшего установлена точно.

Ранее Собчак сообщала о покушении на её жизнь со стороны людей Жириновского.


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