На Ставрополье ребенку устроили опасную фотосессию на железной дороге

Вчера, 18:20

Вчера, 3 марта, в интернет попало видео, взбудоражившее пользователей социальных сетей. На кадрах видно, девушка фотографирует маленького ребенка, взобравшегося на самый верх железнодорожного вагона.

Пользователи интернета высказали свое крайнее возмущение и обвинили девушку в беспечности. Так же появилось предположение о том, что девушка является родной матерью ребенка. Происшествие случилось неподалеку от железной дороги в районе Изобильненского округа. Люди отметили, что игры в таких местах могут быть крайне опасны и призвали всех матерей внимательней следить за своими детьми.