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В Крыму медики отказываются госпитализировать пациентку с больной ногой

Сегодня, 15:56

Жительница Крыма, несмотря на серьёзные проблемы с ногой, не может попасть в больницу, поскольку медики «скорой» отказываются её госпитализировать. Женщина боится, что из-за халатности врачей у неё начнутся опасные осложнения.

По словам жительницы Керчи, в субботу днём у неё ухудшилось самочувствие, начала сильно болеть нога. Женщина вызвала бригаду медиков, однако те в грубой форме отказали ей в госпитализации. Горожанка утверждает, что из-за беспокойства она вовсе перестала чувствовать конечность и несколько раз падала в обморок. От безысходности она ещё несколько раз вызывала «скорую», но всякий раз врачи вновь и вновь отказывались доставлять её в больницу. Поликлиника в выходной день не работала, в связи с чем взять направление и самостоятельно отправиться в медучреждение женщина не смогла.

Напомним, что это уже не первый случай циничного обращения с пациентами со стороны медиков в Крыму. В конце января мы писали, что в Евпатории персонал приёмного отделения городской больницы отказал в помощи школьнику, сломавшему руку по дороге домой.


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