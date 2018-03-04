Пьяный волжанин сломал позвоночник, упав в лестничный пролет

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Мужчина, проживающий в Волгоградской области, находясь в нетрезвом состоянии, упал в лестничный пролет со второго этажа. Из-за падения он сломал позвоночник. Врачи пытаются сохранить ему жизнь.

Происшествие случилось в городе Волжском в прошлую пятницу. Местный 31-летний житель, будучи сильно пьяным, упал с лестничной площадки второго этажа в подъезде дома, расположенного на улице Партсъезда.

Как известно, у потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму и переломы грудного и поясничного отделов позвоночника.

На сегодняшний день мужчину пытаются спасти в реанимации.