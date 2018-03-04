VistaNews.ru


Пьяный волжанин сломал позвоночник, упав в лестничный пролет

Сегодня, 15:43

Мужчина, проживающий в Волгоградской области, находясь в нетрезвом состоянии, упал в лестничный пролет со второго этажа. Из-за падения он сломал позвоночник. Врачи пытаются сохранить ему жизнь.

Происшествие случилось в городе Волжском в прошлую пятницу. Местный 31-летний житель, будучи сильно пьяным, упал с лестничной площадки второго этажа в подъезде дома, расположенного на улице Партсъезда.
Как известно, у потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму и переломы грудного и поясничного отделов позвоночника.
На сегодняшний день мужчину пытаются спасти в реанимации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.