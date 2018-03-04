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В Новотроицке оскорбление полицейского стоит 5000 рублей

Сегодня, 15:37

Оскорбление полицейского в Новотроицке беременным обойдется в 5000 рублей.

В Новотроицке 41-летняя беременная женщина курила на лестничной клетке своего подъезда. Прибывший для проведения профилактических работ с жителями дома участковый полицейский сделал женщине замечание, а та, в свою очередь, ответила ему нецензурной лексикой, оскорбила и обматерила его, унизив честь и достоинство правоохранителя.

На суде новотройчанка не раскаялась, и свою вину не признала. С учетом всех смягчающих обстоятельств (наличие у обвиняемой несовершеннолетнего ребенка, а также беременность), суд постановил женщине выплатить штраф в размере 5000 рублей.


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