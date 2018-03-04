В Подмосковье обнаружили насмерть замёрзшего пьяного подростка

Сегодня, 15:18

В лесу в Подмосковье обнаружили тело замёрзшего подростка после употребления спиртного. Кроме этого госпитализировали ещё одну девушку.

"Сегодня в ночное время в районе Мытищей, а точнее в посёлке Нагорный в районе леса нашли 16-летнюю девушку-подростка. Она находилась в нетрезвом состоянии с явным переохлаждением. В результате её забрала реанимация", - говорит один из собеседников агентства.

Потерпевшая рассказала, что вместе со своими друзьями они ночью на лесной поляне пили алкоголь.

"Немного позднее установили, что один из вышеупомянутой компании 15-летний подросток получил смертельное переохлаждение на том же месте. На месте инцидента обнаружены и изъяты бутылки из-под алкоголя", - добавил источник.

Глава областного Следственного комитета России Ольга Врадий подтвердила информацию. В результате организована доследственная проверка.