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В Москве пытались ограбить квартиру депутата ГД Паниной

Сегодня, 15:16

Квартиру депутата Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Елены Паниной пытались ограбить неизвестные лица. Воплотить свои намерения в жизнь злоумышленникам не удалось.

Речь идёт о квартире в доме на улице Большой Бронной. Известно, что в момент совершения преступления парламентария внутри не было. Воры пытались проникнуть в жильё через окно, зацепившись за крюк, который торчал с наружной стороны. Свидетелем их действий стал мужчина, живущий по соседству. Он сразу же позвонил племяннику Паниной. Так, не добившись желаемого, преступники скрылись в неизвестном направлении. На месте событий работают правоохранители.

Ранее мы писали, что дом главы Центробанка Латвии ограбили неизвестные. Злоумышленники проникли в жилище высокопоставленного чиновника, которого обвиняют в коррупции.


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