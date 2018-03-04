В Выборге во сне умерла девочка 12-ти лет

Сегодня, 15:01

В Выборге умерла во сне девочка в возрасте 12 лет. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области, тело ребёнка было обнаружено её родными утром 3 марта.

"По имеющимся данным, подросток вернулся домой 2 марта текущего года. Никаких жалоб на плохое самочувствие не поступало. Далее она легла спать. Утром 3 марта родственники поняли, что девочка мертва. Проверка не обнаружила следов насильственной смерти", - делают уточнение в Следственном комитете.

Сотрудниками полиции тщательно осмотрено место вышеупомянутого происшествия и изъято несколько предметов. Также правоохранительные органы опросили родственников умершей. Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.