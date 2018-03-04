В Москве задержали озверевшего от вида Кремля американца

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Гражданина США с психиатрическим отклонением задержали накануне на Красной площади в Москве. Мужчина вёл себя подозрительно и обратил на себя внимание правоохранителей.

По словам очевидцев, американец говорил совершенно несвязные предложения и утверждал, что должен выкопать на главной площади столицы тоннель в Латвию. Прохожие позвали полицейских, которые доставили иностранца в медучреждение. Там у него диагностировали шизофрению. Стоит отметить, что за день до этого, здесь же задержали россиянина, который утверждал, что некие голоса ведут его за золотом.

Ранее мы писали, что в Шереметьево задержали гражданина Армении. Мужчина неудачно пошутил о заложенной бомбе. Иностранца сняли с рейса и привлекли к ответственности.