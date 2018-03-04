VistaNews.ru


На Троеботном пропускном пункте Брянской таможни застряли 250 фур

Сегодня, 13:32

На пропускном пункте Троеботное Брянской таможни возникла пробка из 250 фур. Причиной стали сильные снегопады.

Пункт пропуска, расположенный на трассе М-3, стал пленом для 250 большегрузов, которые выезжали из России. Вечером 3 марта украинской стороной таможни был приостановлен пропуск фур из-за неубранного снега на своей территории. Как сообщается, на въезд в Россию очередей не возникло, так как там оперативно провели мероприятия по расчистке дороги.
Сотрудники Брянской таможни советуют желающим попасть на территорию России ехать сразу на пункт пропуска Погар, расположенный на 23 км трассы Погар-Гремяч.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.