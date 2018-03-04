На Троеботном пропускном пункте Брянской таможни застряли 250 фур

Сегодня, 13:32

На пропускном пункте Троеботное Брянской таможни возникла пробка из 250 фур. Причиной стали сильные снегопады.

Пункт пропуска, расположенный на трассе М-3, стал пленом для 250 большегрузов, которые выезжали из России. Вечером 3 марта украинской стороной таможни был приостановлен пропуск фур из-за неубранного снега на своей территории. Как сообщается, на въезд в Россию очередей не возникло, так как там оперативно провели мероприятия по расчистке дороги.

Сотрудники Брянской таможни советуют желающим попасть на территорию России ехать сразу на пункт пропуска Погар, расположенный на 23 км трассы Погар-Гремяч.