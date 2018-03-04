В Перми свидание в гараже завершилось избиением ухажера

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В Перми во время неудачного свидания, пьяная женщина сильно избила своего ухажера.

В Мотовилихинском районе Перми 3 марта в гараже по улице Добролюбова встретились 39-летний мужчина с 31-летней горожанкой. Там, во время совместного распития алкогольных напитков, между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого женщина начала жестоко избивать своего приятеля. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы, груди, живота, и несколькими переломами.

По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде.