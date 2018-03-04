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В Ленобласти женщина упала в обморок от переохлаждения возле "Пятерочки"

Сегодня, 13:15

В городе Сланцы Ленобласти возле супермаркета "Пятерочка" пенсионерка упала в обморок из-за переохлаждения.

Как сообщается, 2 марта в сланцевскую больницу была доставлена женщина пенсионного возраста, которая потеряла сознание возле местного супермаркета "Пятерочка", расположенного на ул. Свердлова. Сотрудники медучреждения выявили явные признаки переохлаждения и отметили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В виду тяжело состояния женщину переместили в реанимацию. Личность пострадавшей пока не установлена. По ее внешности можно судить о приблизительном возрасте в 60 лет.


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