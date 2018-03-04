В Архангельске жительница многоэтажки сама подожгла свою квартиру

Сегодня, 12:29

В Архангельске случилось труднообъяснимое событие. Судя по всему, неадекватная жительница многоэтажки сама ночью подожгла свою квартиру.

Это произошло в пятиэтажке коридорного типа, которая находится на улице Северодвинская. Пожар уже ликвидирован, жертв нет.

Один из жильцов дома сообщил, что пожар начался с верхнего этажа, где одну из квартир снимает девушка, которой 22 года.

Мужчина, почувствовав запах дыма, выскочил наружу и услышал крики, доносящиеся с пятого этажа.

Он бросился на призыв о помощи. В горящей квартире, оказавшейся незапертой, он обнаружил кричащую девушку. При этом сама она не желала покидать помещение, уже охватываемое пламенем.

Мужчина смог выволочь её наружу только силой. После этого он вызвал спасателей и бросился будить других жильцов.

Прибывшие спасатели приступили к тушению пожара и эвакуации жителей дома.

Медики сообщают, что у девушки из загоревшейся квартиры отмечено небольшое отравление угарным газом. Помимо того, согласно предварительной информации, она находилась под наркотическим воздействием.

Установлено, что пожар начался на её постели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.