В Благовещенске оказывают неотложную помощь коту с пулей в животе

Сегодня, 12:24

В Благовещенске волонтёры обнаружили кота, в животе которого найдена пуля. Раненное животное зоозащитники увезли в больницу. Бездомному четвероногому другу уже успели дать имя, его прозвали Степа. Было видно, что его хорошенько искусали собаки.

"Разбита правая лапа. Перелом довольно непростой, висит как на нитке, левая потрёпана вплоть до кости. Кроме этого, рентген показал, что в животе находится пуля, в пределах мягких тканей. Не понятно, как он вообще смог выжить. Пуля, собаки, при всём этом на улице холодно и нет еды. Это какое желание жить у него и кто этот мерзавец, который решил стрелять в беззащитное животное", - жалуются волонтёры из организации "Кошкин дом".

Как стало известно, на завтрашний день назначили операцию, стоимость неизвестна. Зоозащитники начали сбор денежных средств.