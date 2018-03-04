На Рублёвке "крутые" бизнесмены подрались из-за своих собак

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На Рублёвке двое проживающих там бизнесменов едва не объявили друг другу войну. Поводом для этого стали их собаки, у которых не сложились дружеские отношения.

Илья Чернов и Грант Саакян живут по соседству. У каждого из них - по собаке. Однажды пёс Чернова смог вырваться с территории домовладения. Оказавшись на свободе, он покусал четвероногого друга Саакяна.

Это послужило поводом для первого скандала. Впрочем, его удалось уладить достаточно быстро. Соседи пришли к выводу, что забор открылся самопроизвольно и в произошедшем виноват именно он.

Однако, уже на следующий день забор «открылся» вновь. Пёс Чернова опять оказался на улице. Он снова покусал не только собаку Саакяна, но и самого бизнесмена.

Тот, видимо решил, что это уже не лезет ни в какие ворота. Он позвонил нескольким своим друзьям. Собравшись вместе, они пошли в атаку на дом Чернова.

Ситуация сложилась нешуточная. На масштаб конфликта обратили внимание даже другие жители Рублёвки. Они вызвали полицию. Лишь правоохранители смогли утихомирить бушующих «собачников».

Продолжает ли самостоятельно открываться забор Чернова, не сообщается.