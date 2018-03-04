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В Омске общественника после конфликта с УК избили неизвестные

Сегодня, 12:22

В Омске несколько неизвестных мужчин набросились посреди бела дня на активиста-общественника после того, как он устроил скандал в одной из местных управляющих компаний. Потерпевший считает, что это дело рук коммунальщиков, с которыми он затеял судебный спор.

По словам омича, в нападавших он узнал работников той самой управляющей компании. Якобы сотрудники фирмы неоднократно угрожали ему. К тому же это уже не первое нападение на активиста. В прошлый раз мужчина не обращался в полицию, но на этот раз решил попросить помощи у правоохранителей. Потерпевший утверждает, что готов опознать обидчиков и намерен идти до конца в конфликте с коммунальщиками.

 

 

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге толпа хулиганов зверски избила таксиста. Молодые люди напали на перевозчика и изувечили его автомобиль. Полицию к месту происшествия вызвали прохожие.


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