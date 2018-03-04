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В Москве неизвестный скончался в результате падения с высоты

Сегодня, 11:52

В Юго-Восточном районе Москвы, на козырьке 16-этажного дома найдено тело мертвого мужчины с признаками падения с высоты.

В Москве, в Выхино-Жулебининском районе, погиб неизвестный мужчина в результате падения с высоты многоэтажки. Представитель правоохранительных органов подтвердил, что на столичной улице Хлобыстова, 8, на козырьке 2-го подъезда 16-этажного жилого здания, найдено мертвое тело мужчины, личность которого пока не установлена. На трупе были зафиксированы признаки и повреждения, которые свидетельствуют о падении с большой высоты.

Полученные в результате данной трагедии многочисленные тяжелые травмы стали причиной смерти неизвестного.

В полиции проводят проверку по данному делу, устанавливают личность пострадавшего.


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