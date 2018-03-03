В Петербурге девушка провалилась в полынью на Неве

Вчера, 23:40

Девушка вечером 3 марта провалилась в полынью на Неве в Петербурге. Спасательная служба оперативно прибыла на место и стала проводить операцию, чтобы помочь утопающей.

Как раз в этот момент они проводили дежурство возле Эрмитажа и Петропавловской крепости. неизвестная провалилась в полынью по пояс. Как сообщают сотрудники МЧС, девушка в полном порядке и совершенно не пострадала, отделавшись легким шоком. Поэтому скорую вызывать для нее не пришлось. Сотрудники спасательной службы лишь проводили девушку до такси и пожелали быть впредь осторожнее. После этого случая спасатели решили остаться на этой территории, чтобы патрулировать ее и предотвратить от дальнейших падений граждан Петербурга.

Стало известно, что данная полынья осталась посредине реки после того, как по Неве прошел ледокол. Из-за холодной погоды людям кажется, будто бы лед застывший и надежный для прогулок. Но это лишь обманчивое предположение. Подобные прогулки могут обернуться настоящей трагедией для неосторожных граждан.