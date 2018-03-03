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Boeing при посадке в Домодедово с пассажирами «хлопнул» колесом

Вчера, 23:20

Пассажирский лайнер при посадке в Домодедово «хлопнул» своим колесом. Лайнер производил аварийную посадку, следуя в Москву из Барселоны.

 Администрация сообщила, посадка была аварийной. В то же время никто из находившихся на борту Boeing не пострадал. Диспетчеры и администрация аэропорта держали ситуацию под полным контролем. Борт, произведший посадку с неисправностями в шасси, принадлежал компании «Нордавиа».

Известно, что неисправным явилось одно из передних шасси. Оно лопнуло. Этим была создана опасность при приземлении самолёта. К счастью, пилоты, совместно с работниками наземных служб, с ситуацией справились. Заметили ли данную аварийную ситуацию пассажиры, и успели ли испугаться, не сообщается.

Как бы то ни было, лайнер приземлился благополучно. Что стало причиной неисправности, устанавливается. То, что на взлётной полосе, с которой взлетал борт, были обнаружены остатки резины, стало очевидным ещё в Барселоне. Оттуда незамедлительно предупредили экипаж. Тот принял эти сведения во внимание и уведомил российских диспетчеров, принявших меры.


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